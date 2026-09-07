Лідер ультраправих Франції: ми не покинемо Україну, але підтримку треба переглянути

Голова французької ультраправої партії "Національний фронт" Жордан Барделла заявив, що беззастережна підтримка України з боку Франції має бути замінена більш вигідними відносинами з країною.

Про це він сказав в суботу в ефірі Bloomberg TV, пише "Європейська правда".

Політик зазначив, що зруйновані фінанси Франції вимагають отримання певної віддачі в обмін на військову допомогу Києву. Барделла, ймовірно, стане прем’єр-міністром, якщо Марін Ле Пен переможе на президентських виборах наступного року.

"Ми потопаємо в боргах. Ми потопаємо в дефіцитах. І безвідповідально брати на себе зобов’язання щодо витрат та обіцяти фінансову підтримку країні без жодних гарантій", – сказав Барделла. "Усе потрібно переглянути", – додав він.

Водночас він запевнив, що підтримка України не буде повністю зупинена, якщо "Національне об’єднання" прийде до влади.

"Ця війна триває вже дуже довгий час. Роками ми закликаємо до перемир’я та достатніх гарантій безпеки для України. Тож не йдеться про те, щоб покинути Україну. Франція має зобов’язання. Вона підтримує Україну і повинна буде продовжувати виконувати це зобов’язання, щоб Україна захищала свої кордони та територіальну цілісність", – сказав політик.

Він високо оцінив позицію США, які вимагають від України надати щось натомість за підтримку, згадавши про угоду про доступ до українських копалин.

Водночас він хоче, щоб Україна гарантувала, що фінансова підтримка, яку вона отримує від європейських країн, використовувалася виключно для закупівлі обладнання у оборонній промисловості цих держав.

Нагадаємо, днями кандидати у президенти Франції – лідерка ультраправих Марін Ле Пен та експрем’єр Едуар Філіпп – вступили у суперечку через обіцянку "Національного об’єднання" Ле Пен зупинити допомогу Україні.

Вибори президента Франції пройдуть у два тури в кінці квітня та на початку травня 2027 року. Лідеркою в опитуваннях залишається лідерка ультраправого "Національного об’єднання" Марін Ле Пен.

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