Рютте верит, что итоги выборов во Франции не повлияют на НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил уверенность, что Альянс останется "сильным", независимо от того, кто победит на президентских выборах в следующем году во Франции.

Об этом он заявил на пресс-конференции с главой МИД Германии Йоханном Вадефулем в Берлине, пишет "Европейская правда".

Рютте уверен, что НАТО сохранит единство и свой курс независимо от того, кто станет следующим президентом Франции.

"Выборы во Франции состоятся в мае следующего года, и, опять же, независимо от результата, НАТО останется единым и сильным", – сказал генсек Альянса.

Он выразил уверенность, что кто бы ни победил на выборах во Франции, новый лидер останется приверженным поддержке Украины.

"Я полностью уверен, что кто бы ни был избран на каких-либо выборах, он будет придерживаться выбранного курса в отношении ключевых аспектов инвестиций в оборону, гарантируя, что Украина не проиграет эту войну и будет в наилучшем возможном положении, чтобы довести эту войну до завершения, когда Путин будет готов сесть за стол переговоров", – заявил Рютте.

Напомним, выборы президента Франции пройдут в два тура в конце апреля и в начале мая 2027 года. Лидером в опросах остается неформальный лидер ультраправого "Национального объединения" Марин Ле Пен.

Недавно у Ле Пен пообещали прекратить поддержку Украины в случае победы на выборах. В то же время председатель французской ультраправой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла заявил, что безоговорочная поддержка Украины со стороны Франции должна быть не полностью прекращена, а заменена более выгодными отношениями с этой страной.