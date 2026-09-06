КПП на кордоні з Румунією призупинив роботу через атаку Росії

У зв’язку з російською атакою у ніч проти 6 вересня пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією призупинив роботу.

Про це повідомив Оперативний штаб Ізмаїльської РДА, пише "Європейська правда".

У штабі зазначили, що противник здійснив повітряний напад на прикордонну інфраструктуру Ізмаїльського району. У зв’язку з атакою пункт пропуску "Орлівка" тимчасово призупинив роботу.

Про відновлення роботи пункту пропуску у РДА повідомлять додатково.

Це вже друга за тиждень російська атака, що призвела до призупинення роботи цього КПП.

У ніч на 1 вересня російські ударні БпЛА типу "Шахед" атакували міжнародний пункт пропуску для поромного сполучення "Орлівка" на українсько-румунському кордоні, внаслідок чого він зупинив роботу.

Влучання безпілотників відбулося по будівлі та території пункту пропуску, внаслідок атаки виникли пожежі.

Нагадаємо, у ніч проти 25 серпня російські ударні БпЛА атакували інфраструктуру КПП "Виноградівка – Вулканешти" на кордоні з Молдовою.

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що це був вже третій російський удар по пунктах перетину кордону між Україною і Молдовою за останні два тижні.