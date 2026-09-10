Польша опасается, что Россия может атаковать пограничные пункты с Украиной – премьер

Премьер-министр Польши Дональд Туск на фоне ударов России по международным пунктам пропуска с Украиной заявил, что Польша ожидает, что её пункты пропуска также могут стать мишенями.

Об этом он сказал в четверг, 10 сентября, во время пресс-конференции в Словакии, цитирует Reuters, передает "Европейская правда".

Туск заявил, что Россия "уже прибегала к провокационным атакам на пограничные пункты – например, в Молдове".

"Мы ожидаем подобных действий, направленных против пограничных переходов с Украиной в других странах, в частности в Польше", – отметил он.

Также Туск заявил, что получил "достаточно точный отчет непосредственно от ЦРУ о возможных событиях в ближайшие месяцы". По его словам, этот отчет "совпадает" с тем, о чем он "говорил и о чем предупреждал на протяжении нескольких месяцев".

"Мы должны предусматривать различные сценарии; и Польша, и вся Европа должны быть готовы к различным вариантам развития ситуации не только на российско-украинском фронте, но и вдоль восточного фланга ЕС", – добавил премьер Польши.

В связи с российской атакой в ночь на 6 сентября приостановил работу пункт пропуска "Орловка" на границе с Румынией.

Как сообщалось, в ночь на 9 сентября российские беспилотники вновь атаковали пограничную инфраструктуру на границе с Молдовой, под ударом оказался КПП "Старокозаче-Тудора" – один из двух ключевых КПП на одесском участке границы между Украиной и Молдовой, рядом с КПП "Паланка".

10 сентября в Молдове опровергли утверждение российской стороны о том, что пункт пропуска "Тудора-Старокозаче" на границе с Украиной якобы используется для военной логистики, поэтому Россия нанесла по нему удар.