Російські дрони атакували пункт пропуску на кордоні з Молдовою
Новини — Середа, 9 вересня 2026, 08:42 —
В ніч проти 9 вересня російські безпілотники атакували прикордонну інфраструктуру на кордоні з Молдовою.
Про це йдеться у повідомленні Держприкордонслужби, передає "Європейська правда".
Росія вдарила по міжнародному пункту пропуску для автомобільного сполучення "Старокозаче", що на кордоні з Молдовою.
Дрони влучили по інфраструктурі пункту пропуску та прилеглій території.
"Внаслідок атаки виникли пожежі. На жаль, є постраждалі та загиблі серед цивільного населення, які перебували біля пункту пропуску", – йдеться у повідомленні.
Наразі оформлення осіб і транспортних засобів на цьому напрямку кордону призупинено.
Про ситуацію поінформували молдовських прикордонників.
У зв’язку з російською атакою у ніч проти 6 вересня пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією призупиняв роботу.
Це була вже друга протягом тижня російська атака, що призвела до призупинення роботи цього КПП.
У ніч проти 1 вересня російські ударні БпЛА типу "Шахед" атакували цей міжнародний пункт пропуску для поромного сполучення.