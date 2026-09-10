Вадефуль вважає, що політики мають переконувати виборців у важливості підтримки України

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що німецькі урядовці мають докласти більше зусиль, щоб переконати виборців у ну необхідності подальшої підтримки України та дотримання країною своїх зобов’язань перед НАТО.

Слова міністра цитує Politico, пише "Європейська правда".

За словами Вадефуля, НАТО зараз проходить "політичний стрес-тест" як через зовнішню загрозу з боку Росії, так і через скептицизм всередині країн, який став "видимим і відчутним" під час нещодавніх земельних виборів у Німеччині.

Міністр також заявив, що Німеччина й надалі підтримуватиме Україну, наголосивши, що ця підтримка спрямована не лише на допомогу Києву, а й "на благо нашої безпеки в Європі".

Цей заклик пролунав після того, як ультраправа та проросійська партія "Альтернатива для Німеччини" набрала 43,8 % голосів на земельних виборах у Саксонії-Ангальт, що більш ніж удвічі перевищило її результат 2021 року, а Християнсько-демократичний союз канцлера Фрідріха Мерца посів лише друге місце з результатом 17,2 %.

Під час передвиборчої кампанії головний кандидат від "АдН" на посаду прем’єра у Саксонії-Ангальт Ульріх Зігмунд заявив, що Німеччина "роздає гроші по всьому світу", і особливо розкритикував підтримку України: "Щохвилини 20 000 євро надходить до України. Це все гроші, яких нам бракує".

У четвер Вадефуль заявив, що шлях уперед полягає не в тому, щоб відступити від зобов’язань Німеччини, а в тому, щоб краще пояснювати, чому вони мають значення. У цьому контексті він згадавши крах німецької демократії між двома світовими війнами.

"Німеччина знає з досвіду Веймарської республіки, що може статися, якщо демократи не готові захищати свою систему. Ми маємо показати, що винесли урок з минулого", – сказав глава МЗС.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас раніше розповіла про небезпеку політичних сил, які "певною мірою не помічають" російської загрози для Європи, на тлі перемоги ультраправої "Альтернативи для Німеччини" на виборах в Саксонії-Ангальт.

Більше у статті: Ультраправі йдуть до влади. Чому сенсаційна перемога "АдН" б’є по уряду всієї Німеччини.