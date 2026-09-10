Вадефуль считает, что политики должны убеждать избирателей в важности поддержки Украины

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что немецкие чиновники должны приложить больше усилий, чтобы убедить избирателей в необходимости дальнейшей поддержки Украины и соблюдения страной своих обязательств перед НАТО.

Слова министра цитирует Politico, пишет "Европейская правда".

По словам Вадефуля, НАТО сейчас проходит "политический стресс-тест" как из-за внешней угрозы со стороны России, так и из-за скептицизма внутри стран, который стал "видимым и ощутимым" во время недавних земельных выборов в Германии.

Министр также заявил, что Германия и впредь будет поддерживать Украину, подчеркнув, что эта поддержка направлена не только на помощь Киеву, но и "на благо нашей безопасности в Европе".

Этот призыв прозвучал после того, как ультраправая и пророссийская партия "Альтернатива для Германии" набрала 43,8 % голосов на земельных выборах в Саксонии-Анхальт, что более чем вдвое превысило её результат 2021 года, а Христианско-демократический союз канцлера Фридриха Мерца занял лишь второе место с результатом 17,2 %.

В ходе предвыборной кампании главный кандидат от "АдГ" на пост премьера в Саксонии-Ангальт Ульрих Зигмунд заявил, что Германия "раздает деньги по всему миру", и особенно раскритиковал поддержку Украины: "Каждую минуту 20 000 евро поступает в Украину. Это все деньги, которых нам не хватает".

В четверг Вадефуль заявил, что путь вперед заключается не в том, чтобы отступить от обязательств Германии, а в том, чтобы лучше объяснять, почему они имеют значение. В этом контексте он упомянул крах немецкой демократии в период между двумя мировыми войнами.

"Германия знает по опыту Веймарской республики, что может случиться, если демократы не готовы защищать свою систему. Мы должны показать, что извлекли урок из прошлого", – сказал глава МИД.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас ранее рассказала об опасности политических сил, которые "в определенной степени не замечают" российскую угрозу для Европы, на фоне победы ультраправой "Альтернативы для Германии" на выборах в Саксонии-Анхальт.

Подробнее в статье: Ультраправые идут к власти. Почему сенсационная победа "АдГ" наносит удар по правительству всей Германии.