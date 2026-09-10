Зеленский анонсировал новый пакет помощи с ПВО от Канады

Президент Владимир Зеленский заявил, что Канада подготовила новый пакет помощи со средствами противовоздушной обороны для Украины.

Об этом он сообщил во время встречи с канадским премьером Марком Карни в Калгари, пишет "Европейская правда".

Президент Украины заявил, что Канада передает "очень важный пакет средств противовоздушной обороны". Зеленский отказался раскрывать детали и содержание партии помощи.

"Это очень важный пакет средств противовоздушной обороны, это имеет решающее значение. В мире существует большой дефицит в этой сфере, и мы благодарны за это", – сказал Зеленский.

Кроме того, по словам президента, Канада предоставит Украине необходимую поддержку для перезимовки.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский находится в Канаде с трехдневным визитом вместе с первой леди Еленой Зеленской.

По пути в Канаду Зеленский остановился в Исландии и встретился там с главой МИД страны.

До этого Зеленский с первой леди находились с двухдневным визитом в Норвегии, основной причиной которого стали похороны короля Харальда V. Параллельно украинский президент провел серию встреч, в том числе – с руководителями оборонных компаний по поводу антибаллистической программы "Фрейя".