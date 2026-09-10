Зеленський розповів, про що спілкувався з прем'єром Канади

Президент Володимир Зеленський розповів про свою зустріч із прем’єр-міністром Канади Марком Карні.

Про це він повідомив ввечері 10 вересня у соцмережах, пише "Європейська правда".

За словами українського президента, під час зустрічі вони детально проговорили можливості для забезпечення фінансової стійкості України на цей і наступний рік.

Також Зеленський розповів Карні про російські удари балістикою і дронами.

"Марк запевнив, що Канада готова долучитися до нашої Європейської антибалістичної програми "Фрея" своїми технологіями. Це крок потрібний і вчасний. Також будуть додаткові оборонні постачання", – сказав він.

Окрім цього, лідери країн проговорили перспективні двосторонні проєкти в обороні та економіці.

"Зараз наші команди опрацьовують Drone Deal. Розраховуємо, що вже найближчим часом зможемо вийти на повноцінну угоду", – додав Зеленський.

Як повідомлялося, президент України перебуває у Канаді з триденним візитом разом з першою леді Оленою Зеленською.

Цього дня Зеленський заявив, що Канада підготувала новий пакет допомоги із засобами протиповітряної оборони для України.