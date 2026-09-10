Зеленский рассказал, о чем беседовал с премьер-министром Канады

Президент Владимир Зеленский рассказал о своей встрече с премьер-министром Канады Марком Карни.

Об этом он сообщил вечером 10 сентября в соцсетях, пишет "Европейская правда".

По словам украинского президента, во время встречи они подробно обсудили возможности обеспечения финансовой устойчивости Украины в этом и следующем году.

Также Зеленский рассказал Карни о российских ударах баллистическими ракетами и дронами.

"Марк заверил, что Канада готова присоединиться к нашей Европейской антибаллистической программе "Фрейя" своими технологиями. Это необходимый и своевременный шаг. Также будут дополнительные поставки оборонной продукции", – сказал он.

Кроме того, лидеры стран обсудили перспективные двусторонние проекты в сфере обороны и экономики.

"Сейчас наши команды прорабатывают Drone Deal. Рассчитываем, что уже в ближайшее время сможем заключить полноценное соглашение", – добавил Зеленский.

Как сообщалось, президент Украины находится в Канаде с трехдневным визитом вместе с первой леди Еленой Зеленской.

В этот день Зеленский заявил, что Канада подготовила новый пакет помощи со средствами противовоздушной обороны для Украины.