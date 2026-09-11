У сенаті Швейцарії виступили проти підвищення ПДВ для фінансування армії

Уряд Швейцарії стикається з опором щодо своїх планів підвищити податок на додану вартість (ПДВ) для фінансування збройних сил.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Swissinfo.

Уряд прагне підвищити стандартну ставку ПДВ на 0,5 відсоткового пункту на період у дванадцять років для фінансування оборонних проєктів. Комітет Сенату з питань безпекової політики (SIK-S) відхилив цю пропозицію 8 голосами проти 3 при 1 "утримався", як повідомила у четвер парламентська служба.

У SIK-S не було розбіжностей щодо того, що, з огляду на погіршення ситуації з безпекою, для фінансування оборонного обладнання для збройних сил необхідний фонд із повноваженнями щодо залучення позик. Однак комітет прагне фінансувати це за допомогою іншого підходу.

Як і раніше комітет Сенату з фінансів (FK-S), SIK-S також виступив за підвищення стандартної ставки ПДВ лише на 0,2 відсоткового пункту. SIK-S також має намір слідувати прикладу FK-S щодо загальної концепції фінансування фонду. Раніше комітет обговорював кілька різних концепцій.

Окрім ПДВ, комітети бажають, щоб фонд фінансувався за рахунок надлишків звичайного бюджету. SIK-S також пропонує додаткові внески до фонду з загального федерального бюджету, розділені на цільові та нецільові внески.

Обидва комітети прагнуть відокремити створення правової бази для фонду від референдуму щодо підвищення ПДВ.

Сенат ухвалить рішення з цього питання восени цього року.

Уряд Швейцарії на своєму засіданні 12 серпня схвалив постанову про підвищення податку на додану вартість (ПДВ) на 0,5 відсоткового пункту протягом 12 років.

Раніше уряд Швейцарії планував тимчасово збільшити ПДВ на 0,8 відсоткового пункту протягом 10 років з метою значного посилення обороноздатності.