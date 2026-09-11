В Сенате Швейцарии выступили против повышения НДС для финансирования армии

Правительство Швейцарии сталкивается с сопротивлением в связи со своими планами повысить налог на добавленную стоимость (НДС) для финансирования вооружённых сил.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Swissinfo.

Правительство намерено повысить стандартную ставку НДС на 0,5 процентного пункта на двенадцать лет для финансирования оборонных проектов. Комитет Сената по вопросам политики безопасности (SIK-S) отклонил это предложение восемью голосами против трех при одном воздержавшемся, как сообщила в четверг парламентская служба.

В SIK-S не было разногласий по поводу того, что, учитывая ухудшение ситуации с безопасностью, для финансирования оборонного оборудования для вооруженных сил необходим фонд с полномочиями по привлечению займов. Однако комитет стремится финансировать это с помощью другого подхода.

Как и ранее комитет Сената по финансам (FK-S), SIK-S также выступил за повышение стандартной ставки НДС лишь на 0,2 процентных пункта. SIK-S также намерен последовать примеру FK-S в отношении общей концепции финансирования фонда. Ранее комитет обсуждал несколько различных концепций.

Помимо НДС, комитеты хотят, чтобы фонд финансировался за счёт излишков обычного бюджета. SIK-S также предлагает дополнительные взносы в фонд из общего федерального бюджета, разделенные на целевые и нецелевые взносы.

Оба комитета стремятся отделить создание правовой базы для фонда от референдума о повышении НДС.

Сенат примет решение по данному вопросу осенью этого года.

Правительство Швейцарии на своём заседании 12 августа одобрило постановление о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) на 0,5 процентных пункта в течение 12 лет.

Ранее правительство Швейцарии планировало временно увеличить НДС на 0,8 процентных пункта в течение 10 лет с целью значительного укрепления обороноспособности.