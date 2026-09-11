Німецькі ультраправі звинуватили Мерца у наклепі

Фракція ультраправої "Альтернативи для Німеччини" у Бундестазі подала кримінальну скаргу проти канцлера Фрідріха Мерца.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

Приводом для скарги стала промова канцлера під час обговорення бюджету в Бундестазі в середу.

Мерц звинуватив партію у тому, що її концепція так званої реміграції є "нічим іншим, як етнічною чисткою на основі кольору шкіри та походження".

"Фрідріх Мерц своєю промовою вкотре перейшов межу, цього разу в спосіб, що має кримінально-правове значення", – пояснив Стефан Бранднер, парламентський керівник фракції "АдН". Крім того, за його словами, ці заяви були "абсолютно неприйнятними". Фракція "АдН" "твердо стоїть на засадах Основного закону", заявив він.

"На нашу думку, це наклепницькі образи, спрямовані не лише проти кожного окремого члена фракції "АдН", а в кінцевому рахунку також політично проти мільйонів громадян", – заявив Бранднер.

Під час цього ж виступу у Бундестазі Мерц звинуватив "Альтернативу для Німеччини" у "гротескному перевертанні ролей кривдника та жертви" у її політиці щодо України.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас раніше розповіла про небезпеку політичних сил, які "певною мірою не помічають" російської загрози для Європи, на тлі перемоги ультраправої "Альтернативи для Німеччини" на виборах в Саксонії-Ангальт.