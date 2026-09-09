Мерц звинуватив ультраправих у перекладанні вини за війну РФ на жертву

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц звинуватив ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини" у "гротескному перевертанні ролей кривдника та жертви" у її політиці щодо України.

Про це він заявив під час виступу у Бундестазі 9 вересня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ntv.

Мерц реагував на виступ лідерки "АдН" Аліс Вайдель, яка звинуватила німецький уряд у розпалюванні війни.

"У той час як США роблять чергову спробу покласти край кровопролитній війні в Україні, ви посилюєте воєнну пропаганду, загострюєте протистояння з Росією і навіть спалюєте останні мости, щоб відвернути увагу від своїх власних катастрофічних політичних досягнень", – заявила вона.

"Ніхто не погрожував Росії: ні НАТО, ні ЄС, ні Німеччина", – заявив Мерц.

За його словами, Україна також захищає свободу Німеччини, а "АдН" намагається перекласти відповідальність на жертву агресії.

"Єдине, що загрожує Росії та Путіну, – це сила демократії", – пояснив Мерц.

Він нагадав, що до початку повномасштабної загарбницької війни Україна була на шляху до вступу до європейської спільноти.

"А ви, тим не менш, підтримуєте Росію", – заявив Мерц, звертаючись до фракції "АдН".

"Саме в цьому полягає глибокий розрив між вами та нами", – резюмував він.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас раніше розповіла про небезпеку політичних сил, які "певною мірою не помічають" російської загрози для Європи, на тлі перемоги ультраправої "Альтернативи для Німеччини" на виборах в Саксонії-Ангальт.

Нагадаємо, результати виборів до земельного парламенту німецької Саксонії-Ангальт підтвердили історичну перемогу ультраправої "Альтернативи для Німеччини". Натомість ХДС канцлера Фрідріха Мерца втратить більш ніж половину депутатів у парламенті цієї східнонімецької землі.

Більше у статті: Ультраправі йдуть до влади. Чому сенсаційна перемога "АдН" б’є по уряду всієї Німеччини.