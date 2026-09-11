Немецкие ультраправые обвинили Мерца в клевете

Фракция ультраправой партии "Альтернатива для Германии" в Бундестаге подала уголовное заявление против канцлера Фридриха Мерца.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

Поводом для жалобы стала речь канцлера во время обсуждения бюджета в Бундестаге в среду.

Мерц обвинил партию в том, что ее концепция так называемой ремиграции является "ничем иным, как этнической чисткой на основе цвета кожи и происхождения".

"Фридрих Мерц своей речью в очередной раз перешел черту, на этот раз таким образом, что это имеет уголовно-правовое значение", – пояснил Стефан Бранднер, парламентский руководитель фракции "АдГ". Кроме того, по его словам, эти заявления были "абсолютно неприемлемыми". Фракция "АдГ" "твердо стоит на принципах Основного закона", заявил он.

"По нашему мнению, это клеветнические оскорбления, направленные не только против каждого отдельного члена фракции "АдГ", но в конечном счете также политически против миллионов граждан", – заявил Бранднер.

Во время этого же выступления в Бундестаге Мерц обвинил "Альтернативу для Германии" в "гротескном переворачивании ролей обидчика и жертвы" в ее политике в отношении Украины.

Глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас ранее рассказала об опасности политических сил, которые "в определенной степени не замечают" российскую угрозу для Европы, на фоне победы ультраправой "Альтернативы для Германии" на выборах в Саксонии-Анхальт.