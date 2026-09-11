Аеропорт Кишинева обмежує доступ через хасидських паломників

З 14 по 17 вересня 2026 року доступ до Міжнародного аеропорту Кишинева буде обмежено.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє TV8.

Протягом цього періоду доступ до термінала буде дозволено лише пасажирам, працівникам аеропорту та членам екіпажів літаків у зв’язку з транзитом хасидських паломників.

Група з управління ризиками при Управлінні цивільної авіації прийняла додаткові заходи у зв’язку зі збільшенням пасажиропотоку в цей період.

Таким чином, пасажири зможуть увійти до термінала не пізніше ніж за три години до запланованого часу вильоту на підставі свого проїзного документа та підтвердження рейсу.

Водночас рух та паркування автобусів будуть організовані у спеціально відведених зонах відповідно до вказівок відповідального персоналу та компетентних органів.

Водіям та організаторам груп настійно рекомендується дотримуватися встановлених маршрутів, місць зупинок та вказівок персоналу на місці, щоб уникнути перекриття під’їзних шляхів до термінала.

Пасажирів просять заздалегідь перевіряти статус рейсу на онлайн-табло аеропорту, мати при собі проїзні документи для перевірки та дотримуватися вказівок персоналу аеропорту та компетентних органів.

"Ці заходи мають тимчасовий характер і необхідні для безпечного управління збільшеним пасажиропотоком та забезпечення безперебійної роботи аеропорту", – йдеться в заяві.

Раніше влада оголосила про низку спеціальних заходів, зокрема про залучення додаткового персоналу в місцях скупчення людей та вжиття всіх можливих заходів, у межах наявної інфраструктури, для оптимізації потоків і скорочення часу очікування шляхом оперативного коригування організації роботи.

Десятки тисяч ультраортодоксальних євреїв, які щоосені подорожують, щоб помолитися біля могили рабина Нахмана в Україні, обрали Кишинів своїм основним транзитним маршрутом. Це сталося після того, як рейси через Київ та Одесу стали недоступними внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Державний департамент США рекомендував громадянам Сполучених Штатів утриматися від поїздок до Умані Черкаської області під час щорічного паломництва хасидів до могили Ребе Нахмана на святкування єврейського нового року – Рош га-Шана.

Восени 2024 року писали, що після декількох місяців переговорів влада Молдови не дозволила ізраїльським прочанам проїзд до України територією Молдови на святкування Рош га-Шана.