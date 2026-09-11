Аэропорт Кишинёва ограничивает доступ из-за хасидских паломников

С 14 по 17 сентября 2026 года доступ в Международный аэропорт Кишинёва будет ограничен.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает TV8.

В течение этого периода доступ в терминал будет разрешен только пассажирам, сотрудникам аэропорта и членам экипажей самолетов в связи с транзитом хасидских паломников.

Группа по управлению рисками при Управлении гражданской авиации приняла дополнительные меры в связи с увеличением пассажиропотока в этот период.

Таким образом, пассажиры смогут войти в терминал не позднее чем за три часа до запланированного времени вылета на основании своего проездного документа и подтверждения рейса.

В то же время движение и парковка автобусов будут организованы в специально отведенных зонах в соответствии с указаниями ответственного персонала и компетентных органов.

Водителям и организаторам групп настоятельно рекомендуется придерживаться установленных маршрутов, мест остановок и указаний персонала на месте, чтобы избежать перекрытия подъездных путей к терминалу.

Пассажиров просят заранее проверять статус рейса на онлайн-табло аэропорта, иметь при себе проездные документы для проверки и следовать указаниям персонала аэропорта и компетентных органов.

"Эти меры носят временный характер и необходимы для безопасного управления увеличенным пассажиропотоком и обеспечения бесперебойной работы аэропорта", – говорится в заявлении.

Ранее власти объявили о ряде специальных мер, в частности о привлечении дополнительного персонала в местах скопления людей и принятии всех возможных мер, в рамках имеющейся инфраструктуры, для оптимизации потоков и сокращения времени ожидания путем оперативной корректировки организации работы.

Десятки тысяч ультраортодоксальных евреев, которые каждую осень отправляются в путешествие, чтобы помолиться у могилы раввина Нахмана в Украине, выбрали Кишинев своим основным транзитным маршрутом. Это произошло после того, как рейсы через Киев и Одессу стали недоступны вследствие полномасштабного вторжения России в Украину.

Государственный департамент США рекомендовал гражданам Соединённых Штатов воздержаться от поездок в Умань Черкасской области во время ежегодного паломничества хасидов к могиле Ребе Нахмана на празднование еврейского нового года – Рош га-Шана.

Осенью 2024 года сообщалось, что после нескольких месяцев переговоров власти Молдовы не разрешили израильским паломникам проезд в Украину через территорию Молдовы на празднование Рош га-Шана.