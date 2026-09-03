США закликали громадян не їхати до Умані на єврейський новий рік
Державний департамент США рекомендував громадянам Сполучених Штатів утриматися від поїздок до Умані Черкаської області під час щорічного паломництва хасидів до могили Ребе Нахмана на святкування єврейського нового року – Рош га-Шана.
Про це повідомило посольство США в Україні, пише "Європейська правда".
Цього року Рош га-Шана припадає на 11 – 13 вересня. У Вашингтоні наголосили, що рекомендація утриматися від поїздок до Умані на у цей час пов’язана з чинним для України найвищим рівнем безпекового попередження.
У заяві зазначили, що з початку війни російські авіаудари вражають цивільні будівлі та об’єкти критичної інфраструктури по всій Україні, зокрема в Умані.
"Місцева влада повідомляє, що в Умані недостатньо укриттів, щоб розмістити всіх очікуваних паломників. Крім того, в Україні досі діє воєнний стан, а комендантська година та обмеження на пересування також впливатимуть на паломників, які прямують до Умані", – йдеться у заяві.
Восени 2024 року писали, що після декількох місяців переговорів влада Молдови не дозволила ізраїльським прочанам проїзд до України територією Молдови на святкування Рош га-Шана.
23 серпня американський дипломат Пол Г’юстон розпочав виконання обов’язків тимчасового повіреного у справах США в Україні.