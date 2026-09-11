Еврокомиссия предлагает увеличить квоты на вылов рыбы в Балтийском море до 49%

Европейская комиссия предложила установить более высокие квоты на вылов рыбы в Балтийском море на 2027 год.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

Предложение касается десяти рыбных запасов, которыми управляет ЕС в Балтийском море. Оно основано на научных оценках Международного совета по исследованию морей (ICES). Цель – обеспечить устойчивое управление рыбными ресурсами и продолжить восстановление рыбных запасов, находящихся в критическом состоянии.

В частности, Еврокомиссия предлагает увеличить квоты на вылов сельди в центральной части Балтийского моря – на 49%, сельди в Рижском заливе – на 11%, а шпрота – на 44%.

Для камбалы и лосося в основной бассейновой зоне и Финском заливе предложено оставить объемы вылова на уровне 2026 года.

В то же время Комиссия предлагает существенно сократить квоты на вылов отдельных проблемных запасов: западнобалтийской трески – на 88%, восточнобалтийской трески – на 51%, а западнобалтийской сельди – на 45%.

Решение об окончательных квотах на 2027 год должны принять государства-члены ЕС. Предложенные показатели соответствуют многолетнему плану управления рыбными ресурсами Балтийского моря, утвержденному Европейским парламентом и Советом ЕС в 2016 году.

Напомним, что государства-члены ЕС ежегодно согласовывают ограничения на вылов рыбы в Балтийском море с учётом научных рекомендаций относительно состояния рыбных запасов. В 2025 году страны ЕС согласовали квоты на 2026 год, в частности – ограничения на вылов сельди, шпрота, трески, лосося и камбалы.

Ранее Европейская комиссия установила, что Финляндия нарушила квоты на вылов рыбы, позволив коммерческим судам тайно ловить лосось в Балтийском море под видом научных исследований.