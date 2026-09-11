З’явилися деталі смертельної аварії автобуса з туристами у Швейцарії

У аварії туристичного автобуса у швейцарському кантоні Граубюнден загинули 5 людей, ще 40 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє 20 Minuten, пише "Європейська правда".

Автобус, що належав нідерландській туристичній фірмі Oad, зазнав аварії між населеними пунктами Цернец та Суш після того, як зіштовхнувся з огорожею.

Аварія сталася у четвер на ділянці, де проводилися дорожні роботи.

Місцева поліція припускає, що більшість, якщо не всі, пасажири автобуса є громадянами Нідерландів.

У ДТП загинуло п'ятеро людей, їхні особи досі встановлюються.

За даними поліції кантону Граубюнден, з 40 дорослих, які вижили, всі отримали травми: троє отримали серйозні поранення, семеро – травми середньої тяжкості, а решта 30 – легкі. Усіх постраждалих доставили до різних лікарень сімома рятувальними гелікоптерами компаній Rega, Alpine Air Ambulance та Heli Austria, а також 13 бригадами швидкої допомоги.

Наприкінці серпня на сході Нідерландів сталася аварія за участю автобуса, який перевозив учнів середньої школи з Німеччини.

Нещодавно сім осіб, у тому числі двоє поліцейських, загинули внаслідок автомобільної аварії на північному сході Англії після того, як транспортний засіб, який рухався зустрічною смугою головної дороги, зіткнувся з поліцейським автомобілем.