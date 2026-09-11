Стали известны подробности смертельной аварии автобуса с туристами в Швейцарии

В результате аварии туристического автобуса в швейцарском кантоне Граубюнден погибли пять человек, ещё 40 получили ранения различной степени тяжести.

Об этом сообщает 20 Minuten, пишет "Европейская правда".

Автобус, принадлежавший нидерландской туристической компании Oad, попал в аварию между населенными пунктами Цернец и Суш после того, как столкнулся с ограждением.

Авария произошла в четверг на участке, где велись дорожные работы.

Местная полиция предполагает, что большинство, если не все, пассажиры автобуса являются гражданами Нидерландов.

В ДТП погибли пять человек, их личности пока устанавливаются.

По данным полиции кантона Граубюнден, из 40 выживших взрослых все получили травмы: трое – серьезные ранения, семеро – травмы средней тяжести, а остальные 30 – легкие. Всех пострадавших доставили в разные больницы на семи спасательных вертолетах компаний Rega, Alpine Air Ambulance и Heli Austria, а также 13 бригадами скорой помощи.

В конце августа на востоке Нидерландов произошла авария с участием автобуса, который перевозил учеников средней школы из Германии.

Недавно семь человек, в том числе двое полицейских, погибли в результате автомобильной аварии на северо-востоке Англии после того, как транспортное средство, двигавшееся по встречной полосе главной дороги, столкнулось с полицейским автомобилем.