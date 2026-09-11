Лідер "зелених" в Британії став кандидатом у члени парламенту замість Стармера

Лідер Партії зелених Зак Поланскі став кандидатом від цієї політсили на додаткових виборах до парламенту Великої Британії на місце експрем’єра Кіра Стармера, який нещодавно оголосив про відставку.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

Поланскі боротиметься за місце у Палаті громад на довиборах в окрузі Голборн і Сент-Панкрас, які відбудуться 8 жовтня.

Члени Партії зелених округу Кемден обрали його кандидатом, віддавши йому перевагу перед місцевим депутатом Хамзою Чоудхурі.

Поланскі заявив, що "зелені", можливо, і є аутсайдерами на цих виборах, але ми набираємо обертів і можемо перемогти".

Лейбористська партія утримувала цей округ у центральному Лондоні з моменту його створення в 1983 році. Місце стало вакантним після того, як колишній прем’єр-міністр Британії Кір оголосив, що йде у відставку з посади депутата, щоб зосередитися на роботі у сфері міжнародних відносин.

У березні Партія зелених набрала 21% підтримки в опитуванні, обігнавши керівну Лейбористську партію.

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