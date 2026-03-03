Опитування: партія прем'єра Британії опустилась на третє місце, її обійшли навіть "Зелені"

У Британії ультраправі і "Зелені" потіснили керівну Лейбористську партію Кіра Стармера в опитуванні, що поглибить невдоволення лідерством британського прем'єр-міністра.

Про це свідчить опитування YouGov, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Партія зелених набрала 21% підтримки. Вони посіли друге місце після партії Reform UK Найджела Фараджа, яку підтримують 23%.

Лейбористська партія Стармера зараз йде нога в ногу з правоцентристськими консерваторами, посідаючи спільне третє місце з 16% підтримки.

Це найвищий результат, який "Зелені" коли-небудь отримували в опитуваннях YouGov, і вперше партія посіла друге місце.

Чверть (25%) опитаних, які підтримали Лейбористську партію на загальних виборах 2024 року, заявили, що тепер підтримають "Зелених". Третина (37%) заявили, що продовжать підтримувати керівну партію.

Опитування 2073 дорослих у Британії, проведене в неділю та понеділок, відбулося лише через кілька днів після того, як "Зелені" виграли у Лейбористської партії виборчий округ Гіртон і Дентон у Великому Манчестері.

Дослідження показало, що Партія зелених, чисельність членів якої різко зросла після того, як у вересні минулого року її лідером став Зак Поланський, є найпопулярнішою політичною партією серед усіх вікових категорій до 50 років. Майже половина (49%) респондентів у віці від 18 до 24 років і трохи більше чверті (27%) респондентів у віці від 25 до 29 років заявили, що підтримають цю партію.

Для Лейбористської партії настали нелегкі часи в тому числі і після скандалу з "файлами Епштейна", коли з'ясувалося, що стосунки між експослом Британії у США Пітером Мендельсоном і засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном були тіснішими, ніж було відомо публічно, а також що Мендельсон ділився інформацією з фінансистом у 2009 році, коли був міністром в уряді тодішнього прем’єра Гордона Брауна.

Сам Стармер перепросив за призначення Мендельсона послом у США. Утім, прем’єрство Стармера опинилося під загрозою на тлі скандалу.

Деталі у статті: "Чорний лебідь" для Стармера: чи призведе справа Епштейна до відставки прем'єра Британії.