Лидер "зеленых" в Британии стал кандидатом в члены парламента вместо Стармера

Лидер Партии зеленых Зак Полански стал кандидатом от этой партии на дополнительных выборах в парламент Великобритании на место экс-премьера Кира Стармера, который недавно объявил об отставке.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

Полански будет бороться за место в Палате общин на довыборах в округе Холборн и Сент-Панкрас, которые состоятся 8 октября.

Члены Партии зеленых округа Кемден выбрали его кандидатом, отдав ему предпочтение перед местным депутатом Хамзой Чоудхури.

Полански заявил, что "зелёные", возможно, и являются аутсайдерами на этих выборах, но мы набираем обороты и можем победить".

Лейбористская партия удерживала этот округ в центре Лондона с момента его создания в 1983 году. Место стало вакантным после того, как бывший премьер-министр Великобритании Кир объявил, что уходит в отставку с поста депутата, чтобы сосредоточиться на работе в сфере международных отношений.

В марте Партия зеленых набрала 21% поддержки в опросе, обогнав правящую Лейбористскую партию.

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