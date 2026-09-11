У партії Ердогана закликали припинити війну в Україні і повернутись до перемовин у Стамбулі

Речник керівної у Туреччині Партії справедливості та розвитку Омер Челік у четвер закликав до негайного припинення російсько-української війни та повернення до переговорів у Стамбулі, попередивши, що конфлікт перетворився на війну на виснаження, яка несе все більші ризики для Чорноморського регіону.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Daily Sabah.

Челік зазначив, що жодна зі сторін не досягла прориву, здатного докорінно змінити хід війни, тоді як і Росія, і Україна продовжують завдавати одна одній значних втрат завдяки тактичним успіхам.

"Війна – це зло в усіх відношеннях", – сказав Челік, вказавши насамперед на втрату людських життів та попередивши про можливість поширення конфлікту на ширший регіон. Він також згадав дискусії щодо війни в рамках НАТО та Європейського Союзу, а також занепокоєння щодо можливого застосування дедалі досконалішої зброї.

Челік особливо засудив атаки на цивільні судна під турецьким прапором у Чорному морі, зазначивши, що з початку конфлікту вісім з них стали мішенями Росії, а 35 – України. Він додав, що Туреччина продовжує висловлювати свої застереження та пильно стежити за ситуацією на найвищому рівні.

"Цей цикл має закінчитися якомога швидше, і в Стамбулі має бути організовано переговори, щоб нарешті можна було дійти згоди", – сказав Челік.

Як відомо, радники з нацбезпеки лідерів так званої "євротрійки" – Франції, Британії та Німеччини – приїздили до Києва одночасно з делегацією американських перемовників та долучилися до однієї з сесій. У Кремлі висловили невдоволення їхнім залученням у перемовини.

Зеленський повідомив, що є домовленість провести найближчим часом нову зустріч у форматі Україна-США-Європа.

Детально про це – у статті Любов до "режиму" та завдання від Трампа: про що йшлося на мирних переговорах у Києві.