В партии Эрдогана призвали прекратить войну в Украине и вернуться к переговорам в Стамбуле

Пресс-секретарь правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик в четверг призвал к немедленному прекращению российско-украинской войны и возобновлению переговоров в Стамбуле, предупредив, что конфликт превратился в войну на истощение, которая несет все больше рисков для Черноморского региона.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Daily Sabah.

Челик отметил, что ни одна из сторон не добилась прорыва, способного коренным образом изменить ход войны, в то время как и Россия, и Украина продолжают наносить друг другу значительные потери благодаря тактическим успехам.

"Война – это зло во всех отношениях", – сказал Челик, указав прежде всего на гибель людей и предупредив о возможности распространения конфликта на более обширный регион. Он также упомянул дискуссии о войне в рамках НАТО и Европейского Союза, а также обеспокоенность в связи с возможным применением все более совершенного оружия.

Челик особо осудил атаки на гражданские суда под турецким флагом в Чёрном море, отметив, что с начала конфликта восемь из них стали мишенями России, а 35 – Украины. Он добавил, что Турция продолжает выражать свои предостережения и пристально следить за ситуацией на самом высоком уровне.

"Этот цикл должен закончиться как можно скорее, и в Стамбуле должны быть организованы переговоры, чтобы наконец можно было прийти к соглашению", – сказал Челик.

Как известно, советники по национальной безопасности лидеров так называемой "евротройки" – Франции, Великобритании и Германии – прибыли в Киев одновременно с делегацией американских переговорщиков и присоединились к одной из сессий. В Кремле выразили недовольство их вовлечением в переговоры.

Зеленский сообщил, что достигнута договоренность провести в ближайшее время новую встречу в формате Украина-США-Европа.

Подробнее об этом – в статье Любовь к "режиму" и задание от Трампа: о чем шла речь на мирных переговорах в Киеве.