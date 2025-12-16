Головнокомандувач ЗС Британії: маємо посилити оборону перед загрозою від Росії

Головнокомандувач Збройних сил Великої Британії Річард Найтон попередив, що його країна повинна краще підготуватися до відбиття загрози конфлікту, особливо з боку Росії.

Про це він сказав у понеділок, 15 грудня, під час щорічної лекції, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Найтон заявив, що Британія ще не відчула загрозу з боку Росії "так гостро, як багато союзників у Європі", які вже вжили заходів для збільшення оборонних закупівель, а в деяких випадках повернулися до форми національної служби.

"Російське керівництво чітко дало зрозуміти, що воно хоче кинути виклик, обмежити, розділити і, зрештою, знищити НАТО. Нашим союзникам зрозуміло, що ризик для НАТО і Великої Британії з боку Росії зростає", – сказав він.

Відтак головнокомандувач Збройних сил Британії наголосив: якщо країна не зможе підвищити обізнаність і стимулювати дискусію в суспільстві про ризики – вона не може очікувати, що "решта уряду, суспільства і промисловості будуть діяти або нести витрати".

Він зазначив, що хоча "метою має бути уникнення війни", Велика Британія повинна заохочувати більше людей бути готовими воювати в регулярній армії та резерві, розбудовувати потенціал промисловості для задоволення потреб у поповненні запасів та переозброєнні, а також розвивати навички, необхідні оборонній промисловості.

"Сини і дочки, колеги, ветерани: всі вони матимуть свою роль. Будувати. Служити. І, якщо буде потрібно, воювати. І більше сімей дізнаються, що означає жертва заради нашої країни. Ось чому так важливо, щоб ми пояснювали мінливість загрози і необхідність випереджати її", – підсумував Найтон.

Зазначимо, цього ж дня нова глава розвідувального відомства Великої Британії MI6 Блейз Метревелі попередила, що господар Кремля Владімір Путін навмисно затягує переговори щодо припинення війни в Україні, що ускладнює зусилля президента США Дональда Трампа з укладення угоди до кінця року.

Варто зауважити, що нещодавно Міністерство оборони Великої Британії запустило нову Службу військової розвідки (MIS), яка вперше об'єднає всі розвідувальні підрозділи та організації в рамках Міноборони країни.