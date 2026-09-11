Глава Службы безопасности Британии предупредил о растущих угрозах от России и Китая

Глава британской Службы безопасности (MI5) Кен Маккаллум выступил с предупреждением об опасности действий враждебных государств против Великобритании, которые представляют большую угрозу, чем терроризм.

Об этом он написал в статье для газеты The Independent, посвященной 25-й годовщине событий 11 сентября, сообщает "Европейская правда".

В годовщину террористических атак "Аль-Каиды" против США 11 сентября Маккаллум предупредил, что Великобритания сталкивается с большей опасностью, чем в 2001 году.

Глава MI5 обратился с общенациональным "призывом к оружию", предупреждая об угрозах со стороны враждебных государств, прежде всего России и Китая.

"Однако террористическая угроза сейчас существует наряду со стратегическими угрозами национальной безопасности, исходящими от государств, обладающих соответствующими возможностями", – отметил Маккаллум.

Ссылаясь на Джеймса Вулси, бывшего директора ЦРУ, который в 1993 году говорил о том, что Запад убил "большого дракона", то есть СССР, после окончания холодной войны, чиновник добавил: "Сейчас мы сталкиваемся с худшим из обоих миров: драконы вернулись, но змеи не исчезают".

Россия ведет гибридную войну против Запада, прибегая к диверсиям, шпионажу и убийствам, финансируемым государством, в то время как Китай становится все более агрессивным в конкуренции за полезные ископаемые и торговые пути, говорится в колонке.

Маккаллум заявил, что для защиты Великобритании от "скрытого вмешательства в нашу демократию", такого как разрушительные кибератаки на электростанции, необходима "неуклонная адаптация".

"Мы не можем ждать новых потрясений, чтобы выяснить, у кого есть уязвимости, кто уполномочен действовать или кто должен был поднять трубку", – добавил он.

В своем "призыве к оружию" глава MI5 подчеркнул, что безопасность должна быть "общей национальной задачей", и выразил надежду, что правительство не будет допускать самоуспокоенности в вопросах обороны.

"Мы должны противостоять искушению любоваться оборонными системами, которые мы построили вчера, и вместо этого строить те, которые понадобятся нам завтра", – сказал он.

В декабре прошлого года главнокомандующий Вооружёнными силами Великобритании Ричард Найтон предупредил, что его страна должна лучше подготовиться к отражению угрозы конфликта, особенно со стороны России.

В мае британский Центр правительственной связи (GCHQ) предупредил, что Великобритания находится в "решающий момент", поскольку Россия "неуклонно нацелена" на её критически важную инфраструктуру.