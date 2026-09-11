Франція втратила надію скоротити цьогоріч свій дефіцит бюджету

Франції не вдасться зменшити бюджетний дефіцит цього року, оскільки темпи економічного зростання сповільнюються сильніше, ніж очікувалося.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg.

Очікується, що дефіцит бюджету цього року буде більшим за раніше бажані 5%.

"П’ять відсотків більше не є варіантом – тож ми отримаємо дефіцит, що перевищуватиме 5%", – заявив журналістам у п’ятницю міністр фінансів Ролан Лескюр.

"Ми робимо все можливе, щоб утримати його якомога ближче до 5%", – додав він.

Недосягнення цільового показника дефіциту – бюджетний закон передбачає скорочення дефіциту до 5% валового внутрішнього продукту з 5,1% минулого року – зумовлене різким уповільненням економічного зростання. У першому півріччі Франція несподівано не продемонструвала економічного зростання, лише ледь уникнувши рецесії.

Лескюр також знизив урядовий прогноз економічного зростання на цей рік: тепер очікується зростання лише на 0,5%, що нижче за липневу оцінку в 0,7%, яка, у свою чергу, була знижена з 0,9%, передбачених у законопроєкті про бюджет. Наступного року обсяг виробництва має зрости на 1%, зазначив він у першому урядовому прогнозі на 2027 рік.

"Можна справедливо сказати, що економічна невизначеність ніколи не була такою високою, як сьогодні – вона має як міжнародний, так і національний характер", – сказав він.

Лескюр виступив одразу після того, як голова Банку Франції Емманюель Мулен заявив, що економіка перебуває у тривожному стані.

Економічні труднощі підсилюють загальне занепокоєння інвесторів щодо стану державних фінансів, оскільки уряд меншості готується до вирішального протистояння з роздробленим парламентом щодо бюджету на 2027 рік. Ситуацію ще більше ускладнює те, що опозиційні депутати не бажають йти на компроміси перед весняними президентськими виборами.

Голова французької ультраправої партії "Національне об'єднання" Жордан Барделла раніше заявив, що беззастережна підтримка України з боку Франції має бути замінена більш вигідними відносинами з країною.

Нагадаємо, днями кандидати у президенти Франції – лідерка ультраправих Марін Ле Пен та експрем’єр Едуар Філіпп – вступили у суперечку через обіцянку "Національного об’єднання" Ле Пен зупинити допомогу Україні.

Вибори президента Франції пройдуть у два тури в кінці квітня та на початку травня 2027 року. Лідеркою в опитуваннях залишається лідерка ультраправого "Національного об’єднання" Марін Ле Пен.