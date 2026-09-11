Франция потеряла надежду сократить в этом году свой бюджетный дефицит

Франции не удастся сократить бюджетный дефицит в этом году, поскольку темпы экономического роста замедляются сильнее, чем ожидалось.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bloomberg.

Ожидается, что бюджетный дефицит в этом году превысит ранее запланированные 5%.

"Пять процентов больше не являются вариантом – поэтому мы получим дефицит, превышающий 5%", – заявил журналистам в пятницу министр финансов Ролан Лескюр.

"Мы делаем все возможное, чтобы удержать его как можно ближе к 5%", – добавил он.

Недостижение целевого показателя дефицита – бюджетный закон предусматривает сокращение дефицита до 5% валового внутреннего продукта с 5,1% в прошлом году – обусловлено резким замедлением экономического роста. В первом полугодии Франция неожиданно не продемонстрировала экономического роста, лишь едва избежав рецессии.

Лескюр также понизил правительственный прогноз экономического роста на этот год: теперь ожидается рост лишь на 0,5%, что ниже июльской оценки в 0,7%, которая, в свою очередь, была снижена с 0,9%, предусмотренных в законопроекте о бюджете. В следующем году объем производства должен вырасти на 1%, отметил он в первом правительственном прогнозе на 2027 год.

"Можно справедливо сказать, что экономическая неопределенность никогда не была столь высокой, как сегодня – она носит как международный, так и национальный характер", – сказал он.

Лескюр выступил сразу после того, как глава Банка Франции Эмманюэль Мулен заявил, что экономика находится в тревожном состоянии.

Экономические трудности усиливают общее беспокойство инвесторов по поводу состояния государственных финансов, поскольку правительство меньшинства готовится к решающему противостоянию с раздробленным парламентом по поводу бюджета на 2027 год. Ситуацию ещё больше осложняет то, что оппозиционные депутаты не желают идти на компромиссы перед весенними президентскими выборами.

Председатель французской ультраправой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла ранее заявил, что безоговорочная поддержка Украины со стороны Франции должна быть заменена более выгодными отношениями со страной.

Напомним, на днях кандидаты в президенты Франции – лидер ультраправых Марин Ле Пен и экс-премьер Эдуар Филипп – вступили в спор из-за обещания "Национального объединения" Ле Пен прекратить помощь Украине.

Выборы президента Франции пройдут в два тура в конце апреля и в начале мая 2027 года. Лидером в опросах остается лидер ультраправого "Национального объединения" Марин Ле Пен.