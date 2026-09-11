Литва передала українським регіонам понад 17 тонн енергообладнання

Литва передала декільком українським регіонам понад 17 тонн енергетичного обладнання.

Про це йдеться у заяві Міненерго, пише "Європейська правда".

Зі складів хабів Міненерго за останні декілька тижнів до підприємств критичної інфраструктури за підтримки Литви передали понад 17 тонн енергетичного обладнання.

До Києва, Київської, Сумської, Харківської, Чернівецької, Черкаської, Чернігівської та Миколаївської областей доставили трансформатори, електродвигуни, дизельні та бензинові генератори, а також ізолятори.

У Міненерго наголосили, що це обладнання допоможе замінити компоненти, пошкоджені внаслідок російських атак, забезпечити резервне живлення, а також прискорити ремонтні роботи.

9 вересня Німеччина передала Україні чергову партію обладнання для підтримки енергетичної та медичної інфраструктури.

До цього стало відомо, що Німеччина профінансувала нову партію енергетичного обладнання на понад 640 тисяч євро для Дніпропетровської області.