Німеччина передала енергетичне обладнання для трьох регіонів України
Німеччина передала Україні чергову партію обладнання для підтримки енергетичної та медичної інфраструктури.
Про це йдеться у заяві Міністерства енергетики, пише "Європейська правда".
Допомогу зі складів хабів Міністерства енергетики України направили підприємствам критичної інфраструктури Черкаської та Чернігівської областей, а також Києва.
Допомога включає два силові трансформатори для Чернігівщини, електродвигун для Черкащини та дизельний генератор із супутнім обладнанням для медичного закладу в Києві.
Допомогу надали RWE Power AG, Stadtwerke Unna GmbH, а також Стабілізаційна платформа (SPF) Федерального міністерства закордонних справ Німеччини.
Напередодні стало відомо, що Німеччина профінансувала нову партію енергетичного обладнання на понад 640 тисяч євро для Дніпропетровської області.
Того ж дня стало відомо, що Німеччина передасть Україні ракети-перехоплювачі PAC-2 з власних арсеналів та закликає інші держави це зробити.