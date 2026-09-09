Німеччина передала енергетичне обладнання для трьох регіонів України

Німеччина передала Україні чергову партію обладнання для підтримки енергетичної та медичної інфраструктури.

Про це йдеться у заяві Міністерства енергетики, пише "Європейська правда".

Допомогу зі складів хабів Міністерства енергетики України направили підприємствам критичної інфраструктури Черкаської та Чернігівської областей, а також Києва.

Допомога включає два силові трансформатори для Чернігівщини, електродвигун для Черкащини та дизельний генератор із супутнім обладнанням для медичного закладу в Києві.

Допомогу надали RWE Power AG, Stadtwerke Unna GmbH, а також Стабілізаційна платформа (SPF) Федерального міністерства закордонних справ Німеччини.

Напередодні стало відомо, що Німеччина профінансувала нову партію енергетичного обладнання на понад 640 тисяч євро для Дніпропетровської області.

Того ж дня стало відомо, що Німеччина передасть Україні ракети-перехоплювачі PAC-2 з власних арсеналів та закликає інші держави це зробити.