Литва передала украинским регионам более 17 тонн энергооборудования

Литва передала нескольким украинским регионам более 17 тонн энергетического оборудования.

Об этом говорится в заявлении Минэнерго, пишет "Европейская правда".

Со складов хабов Минэнерго за последние несколько недель предприятиям критической инфраструктуры при поддержке Литвы было передано более 17 тонн энергетического оборудования.

В Киев, Киевскую, Сумскую, Харьковскую, Черновицкую, Черкасскую, Черниговскую и Николаевскую области доставили трансформаторы, электродвигатели, дизельные и бензиновые генераторы, а также изоляторы.

В Минэнерго подчеркнули, что это оборудование поможет заменить компоненты, поврежденные в результате российских атак, обеспечить резервное питание, а также ускорить ремонтные работы.

9 сентября Германия передала Украине очередную партию оборудования для поддержки энергетической и медицинской инфраструктуры.

Ранее стало известно, что Германия профинансировала новую партию энергетического оборудования на сумму более 640 тысяч евро для Днепропетровской области.