Понад 50% українських біженців у Польщі планують повернутися до України

До України планують повернутися 51% опитаних біженців у Польщі, однак більшість відкладає цей крок до завершення війни.

Про це свідчать результати соцопитування групи "Рейтинг", яке провели в серпні, передає "Європейська правда".

Як свідчить опитування, найближчим часом готові повернутися 8%, після війни – 43%. Не планують повернення 26%, а 23% не можуть дати визначеної відповіді.

Ключовими умовами для 71% респондентів, яка сприятиме поверненню – є безпека та стабільність в Україні.

Розвиток економіки важливий для 36%, перспективи працевлаштування – 26%, відсутність внутрішніх мовних, релігійних та інших конфліктів – 21%.

Розвиток соціальної інфраструктури й можливість впливати на суспільні зміни назвали по 12%, участь у відбудові країни та погіршення умов життя за кордоном – по 11%.

Також опитування свідчить, що залишитися на постійне проживання за кордоном хотіли б 44% опитаних, не хотіли б – 43%. Серед тих, хто хочуть проживати за кордоном, 40% обирають Польщу, 17% – іншу європейську країну, 6% – державу за межами Європи. Водночас 37% не змогли назвати країну.

‍21-25 серпня 2026 Rating Group провела опитування українських біженців у Польщі на тему проживання за кордоном.

Варто зауважити, що в липні у Польщі вперше за всю історію досліджень Центру дослідження громадської думки кількість противників прийому біженців з України перевищила кількість прихильників такого рішення.

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