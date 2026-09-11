Более 50% украинских беженцев в Польше планируют вернуться в Украину

В Украину планируют вернуться 51% опрошенных беженцев в Польше, однако большинство откладывает этот шаг до окончания войны.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса группы "Рейтинг", проведенного в августе, передает "Европейская правда".

Как показывает опрос, в ближайшее время готовы вернуться 8%, после войны – 43%. Не планируют возвращения 26%, а 23% не могут дать однозначного ответа.

Ключевыми условиями для 71% респондентов, которые будут способствовать возвращению, являются безопасность и стабильность в Украине.

Развитие экономики важно для 36%, перспективы трудоустройства – для 26%, отсутствие внутренних языковых, религиозных и других конфликтов – для 21%.

Развитие социальной инфраструктуры и возможность влиять на общественные изменения назвали по 12%, участие в восстановлении страны и ухудшение условий жизни за рубежом – по 11%.

Также опрос показывает, что остаться на постоянное проживание за границей хотели бы 44% опрошенных, не хотели бы – 43%. Среди тех, кто хочет проживать за границей, 40% выбирают Польшу, 17% – другую европейскую страну, 6% – государство за пределами Европы. В то же время 37% не смогли назвать страну.

‍21–25 августа 2026 года Rating Group провела опрос украинских беженцев в Польше на тему проживания за рубежом.

Стоит отметить, что в июле в Польше впервые за всю историю исследований Центра изучения общественного мнения количество противников приема беженцев из Украины превысило количество сторонников такого решения.

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