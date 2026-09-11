Естонська розвідка відзначила успіх ударів України по російських заводах за 3000 км

Естонська розвідка в огляді про російсько-українську війну відзначила, що Україна вперше дістала російські заводи за майже 3000 кілометрів.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

Голова розвідувального центру Сил оборони Естонії, полковник Антс Ківісельг відзначив, що 9 вересня під українськими ударами опинився газоконденсаторний завод у Новому Уренгої в Ямало-Ненецькому автономному окрузі РФ за близько 3000 км – районі, який досі Росія могла вважати безпечним тилом.

"Тепер ситуація змінилась і регіон виробництва викопного палива, який вкрай важливий для Росії і де виробляється 90% російського природного газу та 19% нафти, вже у межах досяжності українських ударних засобів",– зазначив Ківісельг.

Він нагадав, що також під українськими ударами опинилися НПЗ у Пермському краї, Рязанській та Саратовській областях, нафтохімічний завод у Башкорстані, нафтовий термінал у Краснодарському краї; з військових об’єктів – база ВМС у Новоросійську, авіабази у Криму та Краснодарському краї, об’єкти ППО у Ростовській області.

Росія водночас розширила коло стандартних цілей для своїх ударів по Україні, почавши системні удари по продуктових, фармацевтичних складах, торгових центрах тощо; почала влаштовувати багатогодинні тривоги Києву, особливо 1-4 вересня – перед приїздом спецпредставників президента США.

На фронті відбувалося близько 250 бойових зіткнень на день, на 11% більше, ніж попереднього тижня. Найактивнішими напрямками були Покровський, Костянтинівський, Лиманський, Гуляйпільський. Метою РФ залишається вихід на адмінкордони Донецької, Луганської, Запорізької областей і повернення втрачених позицій на Дніпропетровщині.

Полковник Ківісельг зазначив, що з’явились сигнали про успіхи Сил оборони України під Лиманом, хоча від офіційних повідомлень поки утрималися.

Раніше у розвідці Естонії висловили думку, що проблеми, які почали відчувати пересічні росіяни, можуть відобразитися на виборах до Держдуми у вересні.

Майбутній міністр оборони Естонії Мартін Херрем вважає, що найшвидший термін, коли можливо завершити війну Росії проти України – за пів року.