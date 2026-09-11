Эстонская разведка отметила успех ударов Украины по российским заводам за 3000 км

Эстонская разведка в обзоре по российско-украинской войне отметила, что Украина впервые нанесла удары по российским заводам, расположенным почти в 3000 километрах.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

Глава разведывательного центра Сил обороны Эстонии, полковник Антс Кивисельг отметил, что 9 сентября под украинскими ударами оказался газоконденсаторный завод в Новом Уренгое в Ямало-Ненецком автономном округе РФ, расположенном на расстоянии около 3000 км – в районе, который до сих пор Россия могла считать безопасным тылом.

"Теперь ситуация изменилась, и регион добычи ископаемого топлива, который крайне важен для России и где добывается 90% российского природного газа и 19% нефти, уже находится в пределах досягаемости украинских ударных средств", – отметил Кивисельг.

Он напомнил, что под украинскими ударами также оказались НПЗ в Пермском крае, Рязанской и Саратовской областях, нефтехимический завод в Башкортостане, нефтяной терминал в Краснодарском крае; из военных объектов – база ВМС в Новороссийске, авиабазы в Крыму и Краснодарском крае, объекты ПВО в Ростовской области.

Россия при этом расширила круг стандартных целей для своих ударов по Украине, начав систематические удары по продуктовым, фармацевтическим складам, торговым центрам и т. п.; начала устраивать многочасовые тревоги в Киеве, особенно 1–4 сентября – перед приездом спецпредставителей президента США.

На фронте происходило около 250 боевых столкновений в день, что на 11% больше, чем на прошлой неделе. Наиболее активными направлениями были Покровское, Константиновское, Лиманское, Гуляйпольское. Целью РФ остается выход к административным границам Донецкой, Луганской, Запорожской областей и возвращение утраченных позиций в Днепропетровской области.

Полковник Кивисельг отметил, что появились сигналы об успехах Сил обороны Украины под Лиманом, хотя от официальных сообщений пока воздержались.

Ранее в разведке Эстонии высказали мнение, что проблемы, которые начали испытывать рядовые россияне, могут отразиться на выборах в Госдуму в сентябре.

Будущий министр обороны Эстонии Мартин Херрем считает, что самый быстрый срок, когда можно завершить войну России против Украины, – полгода.