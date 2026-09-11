У ЄС спростували російський фейк про вимогу мобілізації жінок в Україні

Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс відкинув брехливе твердження російської розвідки про те, що Європейський Союз нібито вимагає від України розпочати мобілізацію жінок.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", з Брюсселя, Кубілюс заявив у п’ятницю, 11 вересня, відповідаючи на запитання журналістів.

ЄС не збирається вимагати від України мобілізації жінок, це російський фейк, запевнив єврокомісар.

"Наразі я не маю такої інформації. Я б сказав, що було б дивно, якби Європа намагалася вказувати українцям, як проводити мобілізацію, зокрема мобілізацію жінок", – сказав Кубілюс.

"І мене, знову ж таки, не дивує, що це надходить із Кремля", – додав він.

Напередодні Служба зовнішньої розвідки Росії без жодних доказів заявила, що Єврокомісія нібито вимагає від Києва розпочати мобілізацію жінок. Російська спецслужба також приписала високій представниці ЄС Каї Каллас слова про те, що це буцімто стало б кроком у правильному напрямку.

Раніше повідомлялося, що у Німеччині протягом року різко зросло число чоловіків серед біженців з України.

Тим часом у ЄС пояснили, що рішення про надання українцям тимчасового захисту в Європейському Союзі однаково застосовується до всіх українців, без винятків щодо чоловіків призовного віку.

Про зміни в правилах надання тимчасового захисту українців у ЄС читайте у статті: "Резерв+" для жінок і не лише. ЄС змінив правила для українців: як діяти та що буде далі