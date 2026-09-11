В ЕС опровергли российский фейк о требовании мобилизации женщин в Украине

Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс опроверг ложное утверждение российской разведки о том, что Европейский Союз якобы требует от Украины начать мобилизацию женщин.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, Кубилюс заявил в пятницу, 11 сентября, отвечая на вопросы журналистов.

ЕС не собирается требовать от Украины мобилизации женщин, это российский фейк, заверил еврокомиссар.

"На данный момент у меня нет такой информации. Я бы сказал, что было бы странно, если бы Европа пыталась указывать украинцам, как проводить мобилизацию, в частности мобилизацию женщин", – сказал Кубилюс.

"И меня, опять же, не удивляет, что это исходит из Кремля", – добавил он.

Накануне Служба внешней разведки России без каких-либо доказательств заявила, что Еврокомиссия якобы требует от Киева начать мобилизацию женщин. Российская спецслужба также приписала верховному представителю ЕС Кае Каллас слова о том, что это якобы стало бы шагом в правильном направлении.

Ранее сообщалось, что в Германии в течение года резко выросло число мужчин среди беженцев из Украины.

Между тем в ЕС пояснили, что решение о предоставлении украинцам временной защиты в Европейском Союзе одинаково применяется ко всем украинцам, без исключений в отношении мужчин призывного возраста.

Об изменениях в правилах предоставления временной защиты украинцам в ЕС читайте в статье: "Резерв+" для женщин и не только. ЕС изменил правила для украинцев: как действовать и что будет дальше.