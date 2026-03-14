У Німеччині протягом року різко зросло число чоловіків серед біженців з України

Кількість українських чоловіків-біженців у віці від 18 до 63 років зростає в Німеччині – незважаючи на заборону на виїзд у рідній країні.

Про це свідчить аналіз на основі даних Центрального реєстру іноземців, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt.

Станом на 9 березня 2026 року в Німеччині налічувалося 1 340 362 особи, які в'їхали до країни у зв'язку з війною в Україні. Серед них 349 520 чоловіків і 500 393 жінки у віці від 18 до 63 років.

Роком раніше в цій віковій групі було 297 660 чоловіків. Таким чином, за дванадцять місяців їхня кількість зросла приблизно на 52 000. Кількість жінок у віці від 18 до 63 років за той самий період зросла майже на 24 000.

Схожий результат показав аналіз, проведений Федеральним агентством зайнятості для вікової групи від 15 до 64 років. Там частка чоловіків зараз становить близько 41%; у травні 2022 року вона все ще була на рівні 26%. Ці цифри є політично чутливими, оскільки після загальної мобілізації багато громадян України призовного віку зіткнулися з обмеженнями на виїзд з країни.

Спочатку це стосувалося чоловіків віком від 18 до 60 років. У серпні Київ частково пом'якшив правила: відтоді виїжджати з країни дозволили молодим людям віком до 22 років. Як зазначає Федеральне міністерство внутрішніх справ, цією можливістю почали активно користуватися з осені. Біженці-чоловіки продовжували прибувати до Німеччини навіть останнім часом. За даними Федерального відомства з питань міграції та біженців (BAMF), у лютому німецькі землі зареєстрували 8 783 українських шукачів притулку в центральній реєстраційній системі FREE, в тому числі 4 392 біженців-чоловіків, включаючи неповнолітніх.

"Прогнози показують, що з обох сторін загинули сотні тисяч солдатів. Я розумію кожного, хто рятується від цієї бійні втечею", – сказала Клара Бюнґер, експерт з питань внутрішньої політики Лівої партії. Критика, однак, лунає з боку керівного ХДС/ХСС. "Юнакам призовного віку з України не місце в німецькій системі соціального забезпечення", – заявив речник партії з питань внутрішньої політики Александр Тром. Інші європейські країни, такі як Польща, вже давно скоригували свої пільги. Тром також закликає до "справедливого розподілу українських біженців у Європі".

Нагадаємо, про намір посилити правила перебування для новоприбулих військовозобов’язаних чоловіків з України заявили й в уряді Норвегії.

Тим часом у ЄС пояснили, що рішення про надання українцям тимчасового захисту в Європейському Союзі однаково застосовується до всіх українців, без винятків щодо чоловіків призовного віку.