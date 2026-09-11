В Великобритании отложили законопроект об эвтаназии

Британские законодатели с небольшим перевесом проголосовали за отсрочку законопроекта о легализации эвтаназии.

Об этом пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

Члены парламента проголосовали 286 голосами против законопроекта, который позволил бы взрослым в Англии и Уэльсе, которым осталось жить менее шести месяцев, подавать заявку на ассистированный суицид при условии получения одобрения от двух врачей и экспертной комиссии.

Противники законопроекта утверждали, что прежде чем рассматривать реформу законодательства об эвтаназии, необходимо улучшить уход за пациентами в конце жизни.

Документ, который предусматривал возможность ассистированной смерти для неизлечимо больных пациентов, был принят в Палате общин в июне прошлого года, однако столкнулся с масштабным сопротивлением в Палате лордов.

В апреле 2026 года законопроект фактически провалился после того, как не успел пройти рассмотрение в парламенте.