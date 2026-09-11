Вибори у Швеції: підтримка конкуруючих блоків майже зрівнялася

За лічені дні до парламентських виборів у Швеції підтримка конкуруючих блоків майже зрівнялася.

Як повідомляє SVT, пише "Європейська правда", такими виявились результати опитування DN/Ipsos.

Дослідження громадської думки засвідчило, що поточна підтримка партій так званого блоку Tidö (керівної коаліції) та опозиційних партій, які могли б сформувати коаліцію довкола соціал-демократів, практично зрівнялася.

У перших сукупний рейтинг складає 49%, у опозиції – 49,3%. У разі такого гіпотетичного результату на виборах перші отримали би 174 місця, другі – 175 місць у Риксдагу.

Також, згідно з опитуванням, Ліберальна партія з блоку Tidö – яка тривалий час не дотягувала до прохідного бар’єру – зараз має підтримку на рівні 5%.

Вибори відбудуться вже цієї неділі, 13 вересня. Детально на цю тему – у статті Вибори у друзів України: чи можлива зміна влади у Швеції та як це вплине на підтримку ЗСУ.

Як повідомляли, Поміркована партія Швеції, до якої входить чинний прем’єр Ульф Крістерссон, пропонує запровадити безпекові перевірки для майбутніх міністрів перед наданням доступу до секретної інформації.