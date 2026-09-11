Выборы в Швеции: поддержка блоков-соперников почти сравнялась

За считанные дни до парламентских выборов в Швеции поддержка соперничающих блоков почти сравнялась.

Как сообщает SVT, пишет "Европейская правда", такими оказались результаты опроса DN/Ipsos.

Исследование общественного мнения показало, что текущая поддержка партий так называемого блока Tidö (правящей коалиции) и оппозиционных партий, которые могли бы сформировать коалицию вокруг социал-демократов, практически сравнялась.

У первых совокупный рейтинг составляет 49%, у оппозиции – 49,3%. В случае такого гипотетического результата на выборах первые получили бы 174 места, вторые – 175 мест в Риксдаге.

Кроме того, согласно опросу, Либеральная партия из блока Tidö – которая долгое время не дотягивала до проходного барьера – сейчас имеет поддержку на уровне 5%.

Выборы состоятся уже в это воскресенье, 13 сентября. Подробнее об этом – в статье Выборы у друзей Украины: возможна ли смена власти в Швеции и как это повлияет на поддержку ВСУ.

Как сообщалось, Умеренная партия Швеции, в которую входит действующий премьер Ульф Кристерссон, предлагает ввести проверки для будущих министров перед предоставлением доступа к секретной информации.