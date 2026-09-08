У Швеції пропонують проводити безпекові перевірки для членів уряду

Поміркована партія Швеції пропонує, щоб майбутні члени кабінету міністрів проходили безпекові перевірки перед тим, як отримають доступ до секретної інформації.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

Міністр юстиції Швеції Гуннар Строммер, глава МЗС Марія Мальмер Стенергард та міністр оборони Пол Йонсон запропонували запровадити обов’язкові перевірки для членів уряду через погіршення ситуації з безпекою.

У цьому контексті вони згадали про інцидент зі співробітницею правопопулістської партії "Шведські демократи", яка споживає та поширює новини з російського інформаційного простору, а також буває на культурних заходах з "російським слідом".

Також міністри висловили занепокоєння через розкриття ЗМІ інформації про вісьмох кандидатів від Лівої партії, які, згідно з повідомленнями, вихваляли Владіміра Путіна та ХАМАС, а також поширювали антисемітські теорії змови в соціальних мережах. Цих політиків виключили з передвиборчих списків партії.

"У нинішній безпековій ситуації ми вважаємо, що це буде способом зменшити ризик вразливостей…Ми усвідомлюємо, наскільки величезний обсяг конфіденційної інформації, що стосується безпеки, знаходиться в обігу", – заявив міністр юстиції, аргументуючи важливість запровадження перевірок.

Наразі у Швеції політичні посадовці, такі як міністри та депутати парламенту, звільнені від обов'язкового проходження перевірок відповідно до Закону про захист державної безпеки.

Пропозиція стосується лише майбутніх міністрів, яких формально призначає прем’єр-міністр.

Варто зауважити, що 13 вересня у Швеції відбудуться парламентські вибори. За результатами опитувань, керівний блок правих партій ще більше скоротив відрив від лівоцентристської опозиції та має шанси виграти.

Три тижні тому лівоцентристи на чолі з лідеркою соціал-демократів Магдаленою Андерссон мали перевагу в 10 відсоткових пунктів, за даними опитування іншої агенції. Політологи тоді зазначали, що такий розрив майже неможливо подолати до дня голосування.