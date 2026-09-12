У Франції зійшов з рейок пасажирський поїзд: понад 40 постраждалих

Внаслідок залізничної аварії на північному заході Франції ввечері у п’ятницю постраждали понад 40 людей, одна пасажирка у критичному стані.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Аварія сталась з регіональним поїздом TER близько 19:30 на лінії між Руаном і Каном на північному заході Франції, в районі комун Клеон і Турвіль-ля-Рів’єр.

У місцевій префектурі повідомили про 44 постраждалих, одна 18-річна пасажирка у критичному стані.

За даними від джерел у поліції, попередня версія про причину аварії – наїзд електровоза на невідомий об’єкт на колії, проте публічно версій не оголошували. Всього з рейок зійшли п’ять вагонів, один з них перекинувся.

Luis BRANCO

Аварія серйозно порушила рух на гілці, чотири потяги з Гавру й Руана до Парижа прибули з кількагодинними затримками.

Це наймасштабніший залізничний інцидент у Франції за останній час.

У квітні внаслідок зіткнення поїзда з вантажівкою на залізничному переїзді загинув машиніст поїзда.

У Польщі цього тижня аварія на залізничному переїзді за участю бетономішалки й пасажирського поїзда спричинила загибель одного з пасажирів.