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У Франції зійшов з рейок пасажирський поїзд: понад 40 постраждалих

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Новини — Субота, 12 вересня 2026, 08:55 — Марія Ємець

Внаслідок залізничної аварії на північному заході Франції ввечері у п’ятницю постраждали понад 40 людей, одна пасажирка у критичному стані. 

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Аварія сталась з регіональним поїздом TER близько 19:30 на лінії між Руаном і Каном на північному заході Франції, в районі комун Клеон і Турвіль-ля-Рів’єр.

 

У місцевій префектурі повідомили про 44 постраждалих, одна 18-річна пасажирка у критичному стані. 

За даними від джерел у поліції, попередня версія про причину аварії – наїзд електровоза на невідомий об’єкт на колії, проте публічно версій не оголошували. Всього з рейок зійшли п’ять вагонів, один з них перекинувся. 

Luis BRANCO
Luis BRANCO

Аварія серйозно порушила рух на гілці, чотири потяги з Гавру й Руана до Парижа прибули з кількагодинними затримками. 

Це наймасштабніший залізничний інцидент у Франції за останній час. 

У квітні внаслідок зіткнення поїзда з вантажівкою на залізничному переїзді загинув машиніст поїзда

У Польщі цього тижня аварія на залізничному переїзді за участю бетономішалки й пасажирського поїзда спричинила загибель одного з пасажирів.  

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