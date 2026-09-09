У Польщі потяг зійшов з рейок після зіткнення з вантажівкою

У селищі Пшисуха в Мазовецькому воєводстві Польщі сталося сходження поїзда з рейок.

Це підтвердила в розмові з Polsat News сержант Александра Балтовська з районного управління поліції в Пшисусі, повідомляє "Європейська правда".

Йдеться про поїзд PKP Intercity за маршрутом "Люблін-Головний" – "Щецин-Головний", який зіткнувся з вантажівкою. В результаті інциденту сталося сходження поїзда з рейок.

Постраждали 20 осіб, стан чотирьох з них оцінюється як важкий. У поїзді подорожувало близько 120 пасажирів. На місці події тривають оперативні заходи за участю служб.

"Водія вантажівки доставили до лікарні вертольотом. Четверо інших осіб перебувають у важкому стані", – повідомив у ефірі Polsat News капітан Марчин Ковальський із пожежної охорони в Пшишусі. Він також додав, що всі особи, які потрапили в аварію, вже знаходяться поза поїздом.

На місці події працюють вісім карет швидкої допомоги. Також приземлилися два вертольоти Повітряної служби швидкої допомоги.

"Наразі ми можемо сказати, що кілька десятків людей отримали поранення. Чотири особи отримали важкі поранення, серед них – двоє машиністів поїзда та водій вантажівки", – повідомила Балтовська.

Голова громади В’єнява Кшиштоф Собчак повідомив, що частину пасажирів уже доправили до селища Скринно.

"Там є велика бібліотека, в якій ми організували пункт допомоги для тих, хто постраждав найменше, не потребує медичної допомоги, вже отримав необхідне забезпечення або має поверхневі поранення", – повідомив він у розмові з Polsat News.

Днями у Польщі під Гданськом пасажирський потяг з майже 300 пасажирами врізався у фуру на регульованому переїзді – водій виїхав на нього у момент закриття шлагбаумів і опинився заблокований між ними.

Навесні у Бельгії в зіткненні шкільного автобуса з поїздом на залізничному переїзді загинули двоє дітей і двоє дорослих.