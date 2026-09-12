Во Франции сошел с рельсов пассажирский поезд: более 40 пострадавших

В результате железнодорожной аварии на северо-западе Франции вечером в пятницу пострадали более 40 человек, одна пассажирка – в критическом состоянии.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Авария произошла с региональным поездом TER около 19:30 на линии между Руаном и Каном на северо-западе Франции, в районе коммун Клеон и Турвиль-ля-Ривьер.

В местной префектуре сообщили о 44 пострадавших, одна 18-летняя пассажирка находится в критическом состоянии.

По данным источников в полиции, предварительная версия причины аварии – наезд электровоза на неизвестный объект на путях, однако публично версии не озвучивались. Всего с рельсов сошли пять вагонов, один из них перевернулся.

Luis BRANCO

Авария серьезно нарушила движение на ветке: четыре поезда из Гавра и Руана в Париж прибыли с многочасовыми задержками.

Это самый масштабный железнодорожный инцидент во Франции за последнее время.

В апреле в результате столкновения поезда с грузовиком на железнодорожном переезде погиб машинист поезда.

В Польше на этой неделе авария на железнодорожном переезде с участием бетономешалки и пассажирского поезда привела к гибели одного из пассажиров.



