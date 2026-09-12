У Литві почали розслідування через провокації байкерів біля мечеті під час служби

У Литві почали розслідування після хуліганських витівок байкерів біля мечеті у литовському Каунасі, коли місцеві мусульмани зібралися на службу.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

У п’ятницю зібрання місцевої мусульманської громади в мечеті у Каунасі намагалася зірвати група байкерів, які розташувались довкола мечеті, почали скандувати "Литва" та гучно ввімкнули музику.

Місцевий портал повідомляє, що також до мечеті підкинули свинячу голову.

Минулося без загострення ситуації, оскільки довкола мечеті вже чергувала поліція.

Правоохоронці у зв’язку з провокацією відкрили адміністративне провадження.

У травні в німецькій Баварії невідомі облили мечеть кров’ю та залишили голову свині.

Минулого року у Сербії затримали підозрюваних у підкиданні свинячих голів до мечетей у Парижі.





