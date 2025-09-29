У Сербії арештували підозрюваних у підкиданні свинячих голів до мечетей у Парижі
У Сербії заарештували 11 людей, яких підозрюють в участі в злочинах розпалювання ненависті у Франції та Німеччині, зокрема підкиданні голів свиней під мечеті.
Як пише "Європейська правда" з посиланням на AFP, про це в понеділок повідомила французька поліція.
За даними правоохоронців, заарештовані у Сербії були причетні до кількох злочинів, зокрема "обливали зеленою фарбою Музей Голокосту, кілька синагог і єврейський ресторан".
Їм також інкримінують "розміщення свинячих голів біля мусульманських релігійних об'єктів".
11 арештованих, як повідомляється, були навчені іншим громадянином Сербії, "який наразі переховується від правосуддя" і "діє за вказівками іноземної розвідки".
На початку вересня перед мечетями французької столиці та паризького регіону було виявлено дев'ять свинячих голів, які в ісламі вважаються нечистими тваринами, що викликало обурення.
Наприкінці травня також облили зеленою фарбою меморіал жертвам Голокосту, три синагоги та ресторан у Парижі – у межах цього розслідування у Франції заарештовано та звинувачено трьох сербів.