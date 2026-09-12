В Литве начали расследование в связи с провокациями байкеров возле мечети

В Литве начали расследование после хулиганских выходок байкеров возле мечети в Каунасе, когда местные мусульмане собрались на молитву.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

В пятницу собрание местной мусульманской общины в мечети в Каунасе пыталась сорвать группа байкеров, которые расположились вокруг мечети, начали скандировать "Литва" и громко включили музыку.

Местный новостной портал сообщает, что к мечети также подбросили свиную голову.

Обходилось без обострения ситуации, поскольку вокруг мечети уже дежурила полиция. Правоохранители в связи с провокацией возбудили административное дело.

В мае в немецкой Баварии неизвестные облили мечеть кровью и оставили рядом свиную голову.

В прошлом году в Сербии задержали подозреваемых в подбрасывании свиных голов в мечети в Париже.



